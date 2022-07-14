أمن البيضاء يوقف مواطنا جزائريا مبحوث عنه دوليا
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن جزائري يحمل الجنسية البلجيكية، يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع خمسة أوامر دولية بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البلجيكية لتورطه في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.
وقد تم توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إسطنبول بتركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي ببروكسل، وذلك للاشتباه في تورطه في نشاطات إجرامية متعددة تتنوع بين تكوين عصابة إجرامية وترويج المخدرات والاختطاف والاحتجاز.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط “مكتب الأنتربول” التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة بلجيكا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي المبحوث عنه، في سياق تدعيم إجراءات المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
21 تعليقات
إلقاء القبض أسهل ما يكون ولكن العقاب يجب أن يكون أقسى مما يتوقعون ..
تطبيق القانون باقصى العقوبة وشكرا الامن الوطني على مجهوداتهم..
يجب على كل مواطن التبليغ عن كل هاته الامور وتسليمه للامن لينال عقابه..
تحية كبيرة رجال الشرطة اللهم احفظهم واعينهم عن تطبيق القانون في البلاد وعن حمايتها وحماية المواطنين من الاشرار ..
يجب تسليمه للسلطات الجزائرية ..
تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهوداتها في مكافحة الجرائم المنظمة..
انجاز كبير اللهم بارك وتحية للشرطة على هذا العمل الجبار..
على المديرية العامة للأمن الوطني.ان تنظم حملات واسعة من أجل إيقاف أعداد هائلة من المبحوث عنهم دوليا ووطنيا..
كل الشكر والتقدير للامن الوطني على المجهودات الجبارة..
المبحوث عنهم يتواجدون في المغرب امام اعين المارة دون رقيب او حسيب..
المغرب لا علاقة له بالموضوع فهو لم يرتكب اي جريمة في المغرب إذا دخل بطريقة شرعية فهو بريئ من الاجرام في المغرب لكن تبقى الاتفاقيات الدولية تحكم على جميع الدول لتسليم اي متهم مطلوب دوليا بتسليمه للدولة التي تتهمه باي جريمة
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في بلادنا اللهم ادمها علينا ..
يجب إعادة النظر في القوانين القضائية لانها لا تردع المجرمين وانما تخفف عنهم..
كلنا ضد المجرمين ومعا لتطبيق القانون عليهم وصرامته ..
يجب تأهيل الشرطة وتمكينهم نفسيا حتى يكونوا في اتم الاستعداد..
اللهم احفظ بلدنا واحفظ الأمن المغربي..
نتمنى تكثيف الجهود للقضاء على الجرائم والمجرمين وأصحاب السوابق القضائية..
التفاتة جميلة من الامن ومجهوداتهم للقضاء على الجرائم..
اللهم وفقيهم في عملهم ..
موفقين في أداء واجبكم المهني باخلاص وتفان. واعانكم الله..