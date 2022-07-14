الرياح القوية تسفر عن تسجيل خسائر مهمة بمراكش

2022-07-14 / 10:03
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هبة بريس

شهدت مدينة مراكش، عشية أمس الأربعاء، رياحا قوية، أسفرت عن خسائر مادية مهمة.

وحسب صور وفيديوهات توصلت هبة بريس بها، فقد تسببت الرياح القوية في سقوط أعمدة كهربائية وأشجار ونخيل على سيارات مستوقفة بالشارع العام.

كما أسفرت الرياح القوية عن حالة من الفوضى بساحة جامع الفنا بسبب تطاير أغراض وأدوات عدد من العاملين بالساحة، ما دفع بعدد من المحلات والمتاجر الى الإغلاق الى وقت لاحق.

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‫2 تعليقات

  1. غضب الطبيعة في هذه المدينة،انذار من رب العالمين.انتظروا اني معكم من اامنتظرين.الحذر كل الحذر.

  2. يمهل ولا يهمل. كثرة الفواحش ماضهر منها وما بطن. عندما نستفيق صباحا ونرى نصارى بل بنات جلدتنا يقلدنهن بالتعري يمشين في الطرقات خيط مدلي عليها. اش بقى. ربي عجل بغضبك عليهم يارب

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