السعودية تبدأ استقبال طلبات تأشيرات العمرة

2022-07-14 / 09:36
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هبة بريس - وكالات

تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من جميع دول العالم لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن موسم العمرة سيبدأ في 30 يوليو الحالي، ويمكن للمعتمرين من الخارج الاطلاع على متطلبات إصدار التأشيرة من خلال موقعها الرسمي، إضافة إلى إصدار التصاريح لمعتمري الداخل عبر تطبيق “اعتمرنا”، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء المناسك بطمأنينة ويسر، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين.

وشَمِلت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي، التقديم بطلب التأهيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والالتزام بالضوابط الموضحة بها، مع إرفاق المستندات المتعلقة بالسجل التجاري والبيانات الشخصية الأخرى، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي “أياتا”.

وتعمل وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية للحماية من فيروس كوفيد-19، منها الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.

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