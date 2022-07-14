محامية “التسجيل الصوتي” تستأذن نقيب البيضاء لرفع شكاية قضائية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل تداعيات ما بات يعرف ب “فضيحة التسجيل الصوتي” الذي تورط فيه بعض من أعضاء الجسم القضائي و ما رافق ذلك من ردود فعل غاضبة من لدن المحامين.

و في مستجدات القضية، وضعت المحامية التي ورد إسمها في التسجيل الصوتي طلبا لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء تستأذن من خلاله لرفع شكاية قضائية في الموضوع.

المحامية المعنية، وفق عدد من زملائها في المهنة، قررت التصعيد ضد القضاة الذين تم تسريب مكالمتهم الصوتية و ذلك في محاولة منها لرفع الضرر و درء الشبهات التي تم اتهامها بها.

و قرر عدد كبير من زملاء المحامية الاصطفاف إلى جانبها و مؤازرتها في الشكاية التي ستتقدم بها حال موافقة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على الأمر.

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