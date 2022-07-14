طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تستمر الأجواء الحارة بكل من، المناطق الداخلية الشمالية و الوسطى، والجنوب – الشرقي، وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي و الواجهة المتوسطية، مع قطرات مطرية ورعد محلي سيهم مرتفعات الأطلس الكبير والمناطق الغربية المجاورة، فضلا عن تناثر حبات من الغبار المحلي بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة البوغاز، السايس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 32 درجة بكل من، شرق الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، والسهول الداخلية الواقعة غرب الأطلس، والسايس والريف الغربي، وما بين 15 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس و سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية وستكون ما بين 19 و 26 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1