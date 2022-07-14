طقس
الصورة تعبيرية

طقس الخميس.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2022-07-14 / 09:09
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تستمر الأجواء الحارة بكل من، المناطق الداخلية الشمالية و الوسطى، والجنوب – الشرقي، وداخل منطقة سوس وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي و الواجهة المتوسطية، مع قطرات مطرية ورعد محلي سيهم مرتفعات الأطلس الكبير والمناطق الغربية المجاورة، فضلا عن تناثر حبات من الغبار المحلي بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة البوغاز، السايس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و 32 درجة بكل من، شرق الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب الشرقي، والسهول الداخلية الواقعة غرب الأطلس، والسايس والريف الغربي، وما بين 15 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس و سواحل المحيط الأطلسي الجنوبية وستكون ما بين 19 و 26 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of متورطين في تزوير أوراق مالية.. إيقاف شخص وسيدة بالبيضاء

متورطين في تزوير أوراق مالية.. إيقاف شخص وسيدة بالبيضاء

2022-07-14 / 11:43
Photo of سطات.. عصابة تهاجم دركيين وترسل أحدهم الى المستشفى العسكري

سطات.. عصابة تهاجم دركيين وترسل أحدهم الى المستشفى العسكري

2022-07-14 / 11:21
Photo of بعد صراع طويل مع المرض .. وفاة “الشاف عمر”

بعد صراع طويل مع المرض .. وفاة “الشاف عمر”

2022-07-14 / 10:40
Photo of أمن البيضاء يوقف مواطنا جزائريا مبحوث عنه دوليا

أمن البيضاء يوقف مواطنا جزائريا مبحوث عنه دوليا

2022-07-14 / 10:23
Photo of الرياح القوية تسفر عن تسجيل خسائر مهمة بمراكش

الرياح القوية تسفر عن تسجيل خسائر مهمة بمراكش

2022-07-14 / 10:03
Photo of محامية “التسجيل الصوتي” تستأذن نقيب البيضاء لرفع شكاية قضائية

محامية “التسجيل الصوتي” تستأذن نقيب البيضاء لرفع شكاية قضائية

2022-07-14 / 09:55
Photo of الملك يُعزّي أسرة الصحافي الراحل عبد الله الستوكي

الملك يُعزّي أسرة الصحافي الراحل عبد الله الستوكي

2022-07-14 / 09:22
Photo of من يكون المدير العام الجديد لصندوق الإيداع والتدبير؟

من يكون المدير العام الجديد لصندوق الإيداع والتدبير؟

2022-07-13 / 22:50
Photo of طنجة ..جدل بعد فرض مقهى مدة جلوس محددة على زبنائه

طنجة ..جدل بعد فرض مقهى مدة جلوس محددة على…

2022-07-13 / 22:25
Photo of المنظومة الصحية .. اعتماد أربع دعامات أساسية للإصلاح

المنظومة الصحية .. اعتماد أربع دعامات أساسية للإصلاح

2022-07-13 / 21:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق