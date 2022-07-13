“لبؤات الأطلس” يبلغن نصف نهائي “الكان” ويتأهلن إلى المونديال

هبة بريس

تأهل المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات ( المغرب 2022 )، عقب فوزه على نظيره البوتسواني بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، برسم ربع نهائي المسابقة، وينتزع بذلك تذكرة العبور ، للمرة الأولى ، إلى نهائيات مونديال 2023 ، المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين أستراليا ونيوزيلندا خلال السنة المقبلة.

ونجحت لاعبة المنتخب المغربي سناء المسعودي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة ، سرعان ما جاء الرد من طرف بوتسوانا، إذ تمكنت اللاعبة كيتوميتسي ديتيبي من تعديل النتيجة في الدقيقة السابعة.

وعادت لاعبات المنتخب المغربي، بعد هدف التعادل لتهديد مرمى سيدات بوتسوانا، حينما مررت العميدة غزلان الشباك كرة لزميلتها ياسمين مرابط في الدقيقة ال 15 ، حولتها لاعبة ليفانتي الإسباني إلى رأسية مرت بجانب مرمى الحارسة البوتسوانية سيديلامي بوسيغا.

وواصلت لاعبات الفريق الوطني، السيطرة على مجريات المقابلة، وحاولن زيارة شباك بوتسوانا لأكثر من مرة، بيد أن الحظ لم يكن بجانب “لبؤات الأطلس”، لينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.

وبعد مرور 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني، نجحت ياسمين كاتي لمرابط في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي (د 59) ، عن طريق تمريرة حاسمة من لاعبة الفريق “العسكري” فاطمة تاغناوت، لتمنح التقدم لـ”لبؤات الأطلس”.

وحاول المنتخب المغربي، البحث عن هدف توسيع الفارق، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن النخبة الوطنية، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لواحد لصالح المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم.

وسيواجه المنتخب الوطني المغربي، في دور النصف ، الفائز في مباراة الكاميرون ونيجيريا التي ستجري مساء غد الخميس.

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