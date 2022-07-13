من يكون المدير العام الجديد لصندوق الإيداع والتدبير؟

2022-07-13 / 22:50
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ولد خاليد سفير، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، في 13 دجنبر 1967، وهو خريج مدرسة البوليتيكنيك بباريس.

واستهل خاليد سفير مساره المهني سنة 2004 كمدير لتحديث الموارد البشرية ونظام المعلومات بالخزينة العامة للمملكة، قبل أن يتم تعيينه سنة 2006 عاملا على عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ثم عاملا على عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا.

ومن سنة 2011 إلى 2013، شغل السيد خاليد سفير منصب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، ثم عين واليا لجهة الدار البيضاء سطات من 2013 إلى 2017، قبل أن يتم تعيينه سنة 2017 واليا، مديرا عاما للجماعات الترابية.

وخاليد سفير متزوج وله ثلاثة أبناء

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