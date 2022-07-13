تعيينات المجلس الوزاري : سفير مديرا عاما لـ CDG وبوطيب رئيسا للقرض الفلاحي..
عين الملك محمد السادس، الأربعاء، في اجتماع للمجلس الوزاري، عدة مسؤولين في مناصب سامية همت ما يلي:
• خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير
• وعبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛
– وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين الملك كلا من:
• نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب؛
• عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات؛
– وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عين الملك علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
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* يحدث التغيير في كل بلد ، و في كل مكان ، من أجل تكسير الروتين المعيش ، أما السياسة
العامة للبلاد تبقى ثابتة . فالموظف المغادر ، لن يقدر على أكثر مما فعل . و الموظف الوافد
إن إجتهد ، فإنه يغير شكل الورق و لونه ، و تغيير أماكن الأقسام التابعة لمأموريته .
* و ما يعتبرونه من إصلاح للتعليم ، تجلى ذلك المذكرات ، حيث بدأنا نقرأ : التلميذات و التلاميذ ،
المعلمات و المعلمون ، المديرات و المدراء ، النائبات و النواب ، الرئيسات و الرؤساء ، و…. ، هل
هذا إصلاح ؟ نحن تعلمنا منذ الصغر ، أن جمع المذكر السالم يجمع الذكور و الإناث .
* الغائب حجته معه . هههه ، ربما إرتأى المصلح ، أننا بلد مسلم ، لذا وجب عدم الخلط
و الإختلاط و لو على الأوراق .