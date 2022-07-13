الصورة من الأرشيف

المجلس الوزاري يصادق على إحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية

2022-07-13 / 20:53
0

أفاد بلاغ للديوان الملكي أنه وفي ختام أشغال المجلس الوزاري الذي ترأس الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام الملك، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية.

وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي الى الملك، والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيآت التالية :

• أولا : المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية : ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة ؛

• ثانيا : لجنة اليهود المغاربة بالخارج : وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة ؛

• ثالثا : مؤسسة الديانة اليهودية المغربية : وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انعقاد مجلس وزاري دون تغيير على مستوى الولاة والعمال

انعقاد مجلس وزاري دون تغيير على مستوى الولاة والعمال

2022-07-13 / 21:06
Photo of الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا

2022-07-13 / 20:44
Photo of لفتيت يعد لائحة من الولاة والعمال الجدد.. جيل جديد يعزز الإدارة الترابية للمملكة

لفتيت يعد لائحة من الولاة والعمال الجدد.. جيل جديد…

2022-07-13 / 14:02
Photo of الأصالة و المعاصرة يدعو لاستعمال الطاقة النووية في تحلية مياه البحر

الأصالة و المعاصرة يدعو لاستعمال الطاقة النووية في تحلية…

2022-07-13 / 13:06
Photo of وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب للتصدي للهجرة السرية نموذجي

وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب للتصدي للهجرة السرية…

2022-07-13 / 09:20
Photo of مركز تفكير سويسري يبرز “سخاء” المبادرة المغربية للحكم الذاتي

مركز تفكير سويسري يبرز “سخاء” المبادرة المغربية للحكم الذاتي

2022-07-12 / 20:02
Photo of تقرير يوصي مدريد بمعالجة تراخي محاربة الجزائر للهجرة السرية

تقرير يوصي مدريد بمعالجة تراخي محاربة الجزائر للهجرة السرية

2022-07-12 / 19:12
Photo of ” لم الشمل” الجزائرية ..مشروع إعادة رسكلة وتجميل

” لم الشمل” الجزائرية ..مشروع إعادة رسكلة وتجميل

2022-07-11 / 19:35
Photo of الإفراج عن معتقلي الحراك بالجزائر .. “المندبة كبيرة والميت فار “

الإفراج عن معتقلي الحراك بالجزائر .. “المندبة كبيرة والميت…

2022-07-11 / 18:39
Photo of لقاء بين بين وزير الخارجية السوداني وسفير المغرب

لقاء بين بين وزير الخارجية السوداني وسفير المغرب

2022-07-10 / 14:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق