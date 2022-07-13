دون تعليق على التسجيل المُسرب …قضاة المغرب” يرفضون التدخل في السلطة القضائية
رفض قضاة المغرب، التعليق على قضية التسجيل الصوتي، باعتبار أن “الملف أصبح موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، واحتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه”.
وعقد نادي قضاة المغرب، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا، بعد إعلان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح بحث بشأن مكالمة بين قضاة حول التدخل في ملف معروض على القضاء بعد نشر مكالمة بين قضاة.
وأكد نادي قضاة المغرب، رفضه مختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.
وشدد قضاة المغرب، تشبتهم من الناحية المبدئية، “بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة”.
2 تعليقات
الملف أصبح موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، واحتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه”.
اما الملفات التي تخص قطاعات أخرى ولا سيما الاعلاميين او الاساتذة فلابأس الخوض فيها طولا وعرضا
على اي محاكمة عادلة تتكلمون يا حصب جهنم العدل،ذهب،مع عمر ابن الخطاب ولن يعود ابدا