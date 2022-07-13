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سلطات هونغ كونغ تسجن “الجدة وونغ”

2022-07-13 / 18:15
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هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة في هونغ كونغ، الأربعاء، بسجن امرأة مسنة تحولت إلى رمز للاحتجاجات الديموقراطية عقب ادانتها بتهمة التجمهر غير القانوني، وذلك بعد يوم على سجن ناشط آخر مصاب بمرض عضال يبلغ 75 عاما.

وشاركت ألكسندرا وونغ البالغة 66 عاما والمعروفة باسم “الجدة وونغ” بشكل منتظم في الاحتجاجات، التي جرت قبل ثلاث سنوات، واعتادت أن تلوح بعلم المملكة المتحدة.

واتهم الادعاء الجدة وونغ بالمشاركة في تجمعين غير قانونيين في 11 أغسطس عام 2019، مضيفا أن تلويحها بالأعلام وترديدها شعارات “مسيئة” شجعا على قيام تجمعات غير قانونية.

وحكمت القاضية أدا يم على وونغ بالسجن مدة ثمانية أشهر، مشيرة إلى “حجم تعطيل النظام الاجتماعي” الذي تسببت به الاحتجاجات من أجل الديموقراطية.

ويعد التجمهر غير القانوني من التهم الرئيسية التي يوجهها المدعون العامون ضد من شاركوا في التظاهرات الضخمة والعنيفة التي شهدتها هونغ كونغ واستمرت عدة أشهر في 2019.

وخضع أكثر من 2800 شخص للمحاكمة بسبب تهم متعلقة بالاحتجاجات في هونغ كونغ، في حين أن قانون الأمن الذي فرضته بكين في المدينة عام 2020 يجرم المعارضة فعليا.

ولم تقر وونغ بالذنب في وقت سابق هذا العام لكنها غيرت موقفها الأربعاء في اليوم الأول من محاكمتها.

ومن قفص الاتهام وجهت وونغ، التي غزا الشيب شعرها انتقادات لاذعة إلى حكومة هونغ كونغ، التي وصفت نظامها بـ”الاستبدادي”.

كما كررت ما زعمته سابقا عن احتجازها قرابة 14 شهرا من قبل رجال أمن واستجوابها في البر الصيني خلال عودتها من زيارة لمدينة شنجن، وإجبارها أيضا على الإدلاء باعترافات مكتوبة ومصورة.

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