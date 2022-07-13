شيرين أبو عاقلة

الولايات المتحدة تدعو عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى واشنطن

2022-07-13 / 17:41
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هبة بريس - وكالات

قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن السلطات الأمريكية دعت عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة لزيارة واشنطن للقاء وزير الخارجية أنطوني بلينكن.

وقال سوليفان للصحفيين: “دعا بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) الأسرة إلى الولايات المتحدة للقائهم وإجراء تواصل مباشر معهم”.

يذكر أن شيرين أبو عاقلة، هي صحفيّة فلسطينيّة كانت تعمل لدى قناة الجزيرة لأكثر من 25 عاماً، وقد قُتلت في صباح الحادي عشر من مايو 2022 أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية. وأُصيبت أبو عاقلة برصاصة مباشِرة في رأسها، ونُقِلَت إلى مستشفى ابن سينا التخصّصي حيث أُعلن عن وفاتها

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