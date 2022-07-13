برمجة إنجاز 7 سدود صغرى وأحواض تلية بجهة الشمال

هبة بريس

تمت برمجة إنجاز 7 سدود صغرى وأحواض تلية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 317 مليون درهم.

وسيمكن تشييد هذه السدود والأحواض التلية، التي ستنجز في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، من تعبئة أزيد من 28 مليون متر مكعب من المياه.

وتشكل هذه المشاريع المهيكلة ، موضوع اتفاقية ثلاثية الأطراف تجمع بين وزارة الداخلية و وزارة التجهيز والماء، واللتين ستساهمان معا بأزيد من 253.6 مليون درهم، بينما سيعبئ مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اعتمادات مالية تصل إلى 63.4 مليون درهم.

وتقع خمسة سدود وأحواض تلية بإقليم وزان، ويتعلق الأمر بسد “زندولة” (جماعة بريكشة) بسعة تصل إلى 11.5 مليون متر مكعب، واستثمار يفوق 102 مليون درهم، ثم سد تاملا (زومي) بسعة 8.6 مليون متر مكعب ، واستثمار يصل إلى 30 مليون درهم، ويقع السدان معا ضمن الحوض المائي لوادي اللوكوس.

كما سيتم بإقليم وزان ضمن الحوض المائي لوادي سبو بناء 3 سدود تلية، وهي “قشاشدة” (جماعة زومي) بحقينة تصل إلى 5.22 مليون متر مكعب واستثمار يصل إلى 60 مليون درهم، وتيليوان (جماعة مقريصات) 0.6 مليون متر مكعب وغلاف مالي بقيمة 60 مليون درهم، وسد صغير ثالث تجري الدراسات لتحديد موقعه وسعته النهائية.

وسيتم في إطار هذه الاتفاقية، التي تشمل الفترة من 2022 إلى 2024، بناء السد الصغير “تراغا” بجماعة تيزكَان (إقليم شفشاون) بحقينة تفوق 2.27 مليون متر مكعب واستثمار 30 مليون درهم ، والبحيرة التلية بوحوت بجماعة بني عمارت بإقليم الحسيمة بسعة تفوق 81 ألف متر مكعب وغلاف مالي يناهز 5 ملايين درهم.

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