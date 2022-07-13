كورونا يحصد 5 أوراح خلال ال24 ساعة الأخيرة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس وفيات و 2064 إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) مقابل تعافي 2886 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات الجديدة سجلت في جهة الدار البيضاء – سطات (02) وحالة واحدة في كل من طنجة – تطوان – الحسيمة ودرعة – تافيلالت وكلميم – واد نون، ليبلغ بذلك عدد الوفيات الإجمالية 16 ألف و165 وفاة.
وأضافت أن 6 ملايين و587 ألف و523 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و350 ألف و419 شخصا، مقابل 24 مليون و863 ألف و250 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 7912 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و244 ألف و892 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و212 ألف و252 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.4 في المائة.
وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (729)، والرباط سلا القنيطرة (375)، وفاس مكناس (302)، وبني ملال خنيفرة (141)، وطنجة تطوان الحسيمة (136)، والشرق (131)، ومراكش آسفي (83)، وسوس ماسة (72)، ودرعة تافيلالت (57)، وكلميم واد نون (17)، وجهة الداخلة وادي الذهب (11) وجهة العيون الساقية الحمراء (10).
وبلغ مجموع الحالات النشطة 16 ألف و475 حالة، في حين تم تسجيل 40 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 147 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.8 في المائة.
21 تعليقات
ارجوكم خذوا الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون في في صحتكم كورونا لازالت مستمرة ونتخوف ان تنتشر ويتم الاغلاق مرة أخرى…
المرجوا منكم الاهتمام بصحتكم واللجوء الى اقرب المراكز الصحية لتلقي الجرعات التلاثة حتى لا تكن هناك كارثة كبرى لايحمد عقباها..
بعدما قولنا كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تعود بسرعة فائقة باصاباتها ووفاياتها ونتخوف من الرجوع إلى الصفر والاغلاق مرة أخرى وإعادة التمثيليات والسيناريوهات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل هذا من أجل تلقي الجرعة التالثة والآن حان الأوان للجرعة التذكيرية ( الرابعة) هههههههههههه
المشكل الكبير في انتشارها هو الاكتظاظ في الشواطئ وكذا الأماكن العامة مع تزامنها بالعيد الاضحى المبارك والعطلة الصيفية..
صراحة لم نعد نفهم أي شيء ؛ لاتعرف هل هذا صحيح ام مجرد بروطوكول سياسي فقط..
اعتقد ان هذه اللقاحات التلاثة هي المسبب الرئيسي في ارتفاع اليومي بالاصابات بكوفيد 19 كورونا هههههههه.
نريد معرفة الاحصائيات الملحقين والغير الملقحين بدون استثناء من اللجنة العلمية !!!
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً كورونا أصبحنا نتعايش معها فلا داعي لتخويفنا هههههههههههه..
إنها أكاذيب فقط وتمثيليات اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هل هناك المزيد من الجرعات كي نستعد لهم الآن لم يهمنا حالياً أي شيء سوى الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي نعيشها اليوم صعبة للغاية الغلاء في أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها..
خير الكلام ما قل و دل قال تعالى في كتابه الكريم (…كن فيكون. )
تحدثوا في المهم وليس في التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود نريد التغيير والاصلاح وبالاخص مراعاة الطبقة الفقيرة والكادحة والارامل وكذا مصير شبابنا والحد من البطالة والتشرد والهجرة السرية هذآ هو الأهم عندنا….
سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عنه وهو ما فائدة الجرعات التلاثة إن لم يكن هناك استفادة منها ؟؟؟؟ لماذا إنتشار كوفيد 19 كورونا هههههههه ؟؟؟ في الآونة الأخيرة بهذا الارتفاع الكبير ؟؟؟
المشكل الكبير أن اللجنة العلمية تحذنا من الموجة الخامسة إذن أجزاء مسلسلات كوفيد 19 كورونا لازالت مستمرة هههههههههههه.
أنا تلقيت الجرعات التلاثة وكيف يعقل ان تفرض الآن الجرعة الرابعة معززة أليس الجرعات التلاثة معززين هههههههههههه.
إلى متى ستنتهي هذه اللعبة السياسية والمضحكة في نفس الوقت هههههههههههه والله العظيم لم أعد أفهم شيئا منها هههههههههههه
أنا بطلة مسلسل سامحيني وانتهت أجزاؤه وانتم لازلتم لم تنتهوا من تمثيليات واجزاء كوفيد 19 كورونا هههههههه.
من يوم ما تلقيت الجرعات التلاثة وأنا أشعر بصحتي مندهورة جدآ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
ما فائدة الجرعات التلاثة وكوفيد 19 كورونا لازلت تسجيل إصابات خطيرة ووفيات …ما كفايا الابتزاز علينا واستهزاءات وتمثيليات اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا..