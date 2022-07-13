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القنيطرة.. إيقاف 3 أشقاء متورطين في ترويج المخدرات والاعتداء على موظف عمومي

2022-07-13 / 15:59
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بتنسيق مع مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 29 و51 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والضرب والجرح والاعتداء على موظف عمومي خلال تأديته مهامه الوظيفية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “أولاد ايسف” بضواحي مدينة مشرع بلقصيري، بناءً على مذكرات بحث صادرة في حقهم على الصعيد الوطني من قبل مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن القنيطرة وسيدي يحيى الغرب وسيدي قاسم، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والضرب والجرح وارتكاب محاولة للاعتداء على موظف شرطة أثناء تأدية مهامه.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيهم عن حجز 52 كيلوغراما من مخدر الحشيش وثلاثة كيلوغرامات من مخدر الكيف، علاوة على حجز ثلاث سيارات ودراجتين ناريتين وثمانية لوحات ترقيم مزورة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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