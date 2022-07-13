بايدن من إسرائيل: علاقاتنا أقوى من أي وقت مضى

2022-07-13 / 15:12
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن علاقتنا مع إسرائيل أقوى وأعمق من أي وقت مضى وسنعمقها في التكنولوجيا والابتكار.

وفي تصريح لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، قال بايدن: “هذه زيارتي العاشرة إلى إسرائيل، والعلاقة بين الشعب الأمريكي واليهودي علاقة تصل حتى النخاع”، مشيرا إلى أنه “خلال الزيارة سنجدد الالتزام بأمن إسرائيل بما فيها الصناعات العسكرية ودعم القبة الحديدية ونظام الليزر iron beam”.

وشدد على أن “علاقتنا مع إسرائيل أقوى وأعمق من أي وقت مضى، وسنعمق تعاوننا ودمج إسرائيل في المنطقة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا”، مشيرا إلى أن “استقرار أكثر وتواصل أكثر هو مهم للكل في المنطقة”.

وأضاف: “لا أزال أرى أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل، ولهذا السبب سنبحث دعمي المتواصل لحل الدولتين رغم أنني أعلم أنه ليس ضمن مصطلحاتكم لكنه لا يزال بنظري الحل الأفضل لمستقبل متكافىء المعايير للسلام والديمقراطية والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

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