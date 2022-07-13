ديانا حداد: “لم أعتزل الفن.. أخدت فقط فرصة لنفسي”

هبة بريس - وكالات

كشفت الفنانة ديانا حداد عن سبب اختفائها المفاجئ من مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف جميع صورها على “إنستغرام”.

وقالت حداد في تسجيل صوتي لـ برنامج ET بالعربي:” أخدت فرصة لنفسي وبريك وخلال الفترة دي لمست قد إيه محبة الناس كبيرة والإعلام والجمهور الغالي وقد إيه خوفهم علي”.

وأكدت ديانا حداد أنها بحالة جيدة، ولم تعتزل الفن وكل ما يشاع عن هذا الموضوع غير صحيح، وأضافت :” ديانا حداد موجودة بمرحلة جديدة من حياتي كلها سلام وهدوء وبعمل حاجات ورؤية جديدة ومتشوقة أقدمه للجمهور قريبا”.

وكانت حداد قد فاجأت متابعيها منذ عدة أيام بحذفها لجميع صورها على موقع الصور الشهير “إنستغرام” وهو ما فتح باب الأقاويل حول قرار اعتزالها الفن.

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