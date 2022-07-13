ضمنها المسرح الكبير والمحطة الطرقية.. سلا والرباط تستعدان لتدشين مشاريع ملكية

2022-07-13 / 12:53
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هبة بريس - الرباط

تستعد مدينتي الرباط وسلا لتدشين عدد من المشاريع الملكية الكبرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وعاينت هبة بريس، حركية نشيطة واستنفار غير مسبوق، بمحيط وجنبات عدد من المشاريع الكبرى التي تنتظر إعطاء انطلاقتها.

وتأتي في مقدمة هذه المشاريع المسرح الكبير بمدينة الرباط، والمحطة الطرقية الجديدة “القامرة”، وكذا قيسارية سوق الصالحين بسلا.

هذا يرتقب أن يحتضن المسرح الكبير حفل جوائز الكاف المزمع تنظيكه يوم 21 من شهر يوليوز الجاري، كأول حدث في هذه المعلمة المميزة.

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