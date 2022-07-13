لفتيت يعد لائحة من الولاة والعمال الجدد.. جيل جديد يعزز الإدارة الترابية للمملكة
من المرتقب في الاسابيع القليلة القادمة ، إعلان وزارة الداخلية عن اللائحة النهائية للولاة والعمال الجدد.
وقالت مصادر الجريدة، أن الداخلية يمكن أن لا تمدد للمتقدمين في السن، بعد إحداث مديريات جديدة تحتاج الى جيل جديد ودينامية أكثر.
وقد اختارت وزارة الداخلية في عهد وزيرها عبد الوافي لفتيت، نهج أسلوب جديد في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، يقطع مع الولاءات، ويستحضر الكفاءات، بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات، التي تراهن عليها جهات عليا من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، والقطع مع كل أساليب العرقلة.
وتتجه وزارة الداخلية، في عهد وزيرها لفتيت، على تعزيز الإدارة الترابية للمملكة، بطاقات شابة من رجال ونساء، قادرة على الاشتغال على العديد من الملفات الكبرى، وتتماشى مع التوجهات الملكية وكذلك الجهوية الموسعة التي إتخدتها المملكة لخلق اللاتمركز .
وقد يلجأ لفتيت على إشهار الورقة الحمراء، في حق مسؤولين ترابيين، شملتهم تقارير بسوء تدبير، او من سجل إسمه في خلق شركات إستثمارية مع منتخبين، في حين أن من تجاوزوا عمر السبعين، قد لا يعاد تعيينهم.
وستعرف الإدارة المركزية زلزالا قويا، بإجراء حركة تعيينات جديدة على رأس العديد من المديريات، التي خضعت لهيكلة جديدة، وتنظر قدوم عمال جدد.
6 تعليقات
على السيد الوزير اختيار طاقات شابةوكفؤة لتولي امور المواطنين والانضباط لهم وفقكم الله لما فيه خيرا للوطن والمواطنين
كلام لا طائل منه
متيقن ان حليمة ستبقى على عادتها القديمة والا لماذا تبقى انت في هذا المنصب ؟؟؟
باراكا الله في الوزير وسدد خطاه واطال عمره ومنحه البطانة الصالحة لاصلاح ام الوزارات التي تخرج على يديها العديد من كبار رجال المال دون اعمال حتى لا تمضي عصيهم في عجلات النمو الجهوي هباء منتورا.والمغرب بسبب هده الادارة اكلة غلة البلاد من اراضي واملاك سيؤدي 49 مليار كدعيرة لمستتمرين دوليين لم يتمكنو بسبب كدا عراقيل وزارات اتمام مشارعهم بالمغرب
.اللهم بارك للوزير دي الكفاءة العالية ولعل اعادة هيكلة العقول كان اولى لان الرجال مهما كانت كفاءتهم ادا كانت عقولهم منعرجة الى التخفي والضبابية وعدم المساءلة ولا الاحساس بالصالح العام وليس المنفعة الشخصية على حساب البلاد
ابناءهم هم من سيخلفهم.
نحن في مملكة.
نفس الاجراء تحتاجه المديرية العامة للامن الوطني؛ بحيث يجب فصل السلط عن السيد الحموشي؛ فاما ؛ مديرا عاما للامن الوطني ؛ او ؛ مديرا عاما لمراقبة التراب الوطني؛ ذلكم؛ في عهده صارت الزبونية والمحسوبية والمجاملة اساس النجاح ؛ لهذا وجب ويجب فصل المديريتين عن بعضهما؛ فكيف يعقل؛ حارس امن بمراقبة التراب الوطني يتقاضى اجر ضابط شرطة بالمديرية العامة للامن الوطني؛ ماهذا الهراء؟ وما هذا الميز العنصري يامدير عام المديريتين؟ اعدل بين المديريتين اقرب الى الارادة الملكية الداعية وبوضوح لا اجتهاد معه الى العدل بين رعاياه الاوفياء من رجال الامن ؟ اين الخلل؟
أعانك الله سيدي الوزير عبد الوافي،نفتخر بكم دائما،حبذا لو قمتم بزيارة لجماعة مافيا الملاليين،باستثناء السيد القائد الشخص الوحيد في المستوى.