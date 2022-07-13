لفتيت يعد لائحة من الولاة والعمال الجدد.. جيل جديد يعزز الإدارة الترابية للمملكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب في الاسابيع القليلة القادمة ، إعلان وزارة الداخلية عن اللائحة النهائية للولاة والعمال الجدد.

وقالت مصادر الجريدة، أن الداخلية يمكن أن لا تمدد للمتقدمين في السن، بعد إحداث مديريات جديدة تحتاج الى جيل جديد ودينامية أكثر.

وقد اختارت وزارة الداخلية في عهد وزيرها عبد الوافي لفتيت، نهج أسلوب جديد في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، يقطع مع الولاءات، ويستحضر الكفاءات، بغية منح نفس جديد لورش الاستثمارات، التي تراهن عليها جهات عليا من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية، والقطع مع كل أساليب العرقلة.

وتتجه وزارة الداخلية، في عهد وزيرها لفتيت، على تعزيز الإدارة الترابية للمملكة، بطاقات شابة من رجال ونساء، قادرة على الاشتغال على العديد من الملفات الكبرى، وتتماشى مع التوجهات الملكية وكذلك الجهوية الموسعة التي إتخدتها المملكة لخلق اللاتمركز .

وقد يلجأ لفتيت على إشهار الورقة الحمراء، في حق مسؤولين ترابيين، شملتهم تقارير بسوء تدبير، او من سجل إسمه في خلق شركات إستثمارية مع منتخبين، في حين أن من تجاوزوا عمر السبعين، قد لا يعاد تعيينهم.

وستعرف الإدارة المركزية زلزالا قويا، بإجراء حركة تعيينات جديدة على رأس العديد من المديريات، التي خضعت لهيكلة جديدة، وتنظر قدوم عمال جدد.

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