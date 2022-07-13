المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في بطولة إفريقيا برواندا

2022-07-13 / 12:03
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هبة بريس

يشارك المنتخب المغربي للتايكواندو في منافسات بطولة إفريقيا للعبة، التي ستحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي مابين 14 و 17 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو أن المنتخب الوطني يتشكل من الأبطال حمزة الحشام وعمر لكحل وعبد الباسط وصفي وفيصل السعيدي وأيوب اليقيني و يوسف بوعتريس وسفيان العصبي وأيوب الباسل في فئة الذكور.

أما فريق الإناث فيضم سكينة الصاحب ونزهة العسال وأميمة البوشتي وندى لعرج وصفية صالح وسناء بعيزة ودنيا صابر وفاطمة الزهراء أبوفارس.

وسيشرف على تأطير العناصر الوطنية خلال هذه البطولة الإفريقية كل من المدربين بدر سماعيلي ومصطفى العمراني وحكيمة المصلاحي.

وأضاف المصدر ذاته أن المسابقة ستعرف أيضا حضور ستة حكام مغاربة وهم طارق بنراضي (رئيس لجنة التحكيم الإفريقية) ومصطفى عسري وأحمد هلالي ونور الدين لخفيف وكمال نوفل وبوجمعة بنجيدة.

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