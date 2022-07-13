الأصالة و المعاصرة يدعو لاستعمال الطاقة النووية في تحلية مياه البحر

2022-07-13 / 13:06
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا رئيس الخمار المرابط الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة، لاستعمال الطاقة النووية قصد تحلية مياه البحر لحل جزء من أزمة ندرة المياه.

و أوضح المرابط أن حالة ندرة المياه في المغرب مقلقة جدا، حيث أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80% من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الخمس و عشرون سنة القادمة.

و أكد المستشار البامي خلال جلسة يوم أمس بالغرفة الثانية للبرلمان على أن فريق الأصالة والمعاصرة يوصي باستعمال الطاقة النووية في تحلية مياه البحر وتقديم جواب علمي واستراتيجي على مشكل ندرة المياه.

و شدد ذات المتحدث على أنه يمكن للطاقة النووية، زيادة على استعمال الطاقات المتجددة، أن تساهم بطريقة فعالة في مجال الأمن الطاقي والأمن المائي والأمن الغدائي وتضمن مجابهة عدد من التحديات التي ستواجهها الأجيال الحالية والمقبلة.

*الصورة من الأرشيف

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