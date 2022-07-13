الحجاج المغاربة ينوهون بمجهودات السعودية و وزارة الأوقاف في مناسك الحج

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مرت مناسك الحج هذا العام في ظروف مثالية وفق ما أكده عدد من الحجاج المغاربة الذين استحسنوا ظروف الإقامة و التنقل و الأكل و كل شروط الراحة التي توفرت لهم لتأدية المناسك في أحسن الظروف.

و نوه عدد من أفراد البعثة المغربية بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية هذا العام ليمر الحج في ظروف جيدة بعد جائحة كورونا التي حرمت الملايين من الحجاج المسلمين من تأدية شعيرة الحج في السنتين الماضيتين.

و بذلت مختلف المصالح المعنية في الشقيقة السعودية، و بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشرفين، مجهودات جبارة على المستوى الأمني و التنظيمي و اللوجيستيكي، من خلال استراتيجية محكمة أثمرت تنويها من مختلف البعثات التي حضرت حج هذا العام.

كما أثنى عدد من الحجاج المغاربة، في تواصلهم مع هبة بريس، على المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغربية لضمان كل سبل الراحة للوفد المغربي.

و عبر الحجاج المغاربة عن ارتياحهم لظروف إيوائهم والخدمات التي قدمت لهم من طرف المؤطرين الدينيين والأطر الطبية من أطباء وممرضين و كافة أفراد البعثة التي ترأسها هذا العام عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

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