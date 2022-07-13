دونتيسك: سيتم إعدام الأجانب بإطلاق النار في حال تم رفض الاستئناف

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن تنفيذ حكم الإعدام ضد الأجانب، إذا لم تقبل المحكمة حكم الاستئناف، سيكون بإطلاق النار عليهم.

وقال في بث على قناة “سولوفيوف”: “قدم جميع الأجانب استئنافا، نحن في انتظار جلسة المحكمة. إذا حكمت المحكمة بالإجراءات المناسبة للعقوبة، فسيتم تحويل القضية إلى الخدمة التنفيذية لتنفيذ الحكم بالإعدام، سيتم تنفيذ الإعدام بإطلاق النار عليهم”.

وحُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول – مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم في 9 يونيو. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في دونيتسك.

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