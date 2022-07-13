بعد فرار الرئيس.. سريلانكا تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

2022-07-13 / 09:55
20
هبة بريس - وكالات

أعلنت سريلانكا حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، بعد ساعات من فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا من البلاد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه دينوك كولومباج لوكالة “فرانس برس”، “منذ خروج الرئيس من البلاد تم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع في البلاد، وفرض قيود على المنطقة الغربية”.

وصرحت الشرطة أنها تفرض حظر تجول لأجل غير مسمى في أنحاء المقاطعة الغربية، التي تشمل العاصمة كولومبو، لاحتواء الاحتجاجات المتزايدة بعد أن غادر راجاباكسا إلى جزر المالديف على متن طائرة عسكرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايدن من إسرائيل: علاقاتنا أقوى من أي وقت مضى

بايدن من إسرائيل: علاقاتنا أقوى من أي وقت مضى

2022-07-13 / 15:12
Photo of بايدن يصل إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط

بايدن يصل إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط

2022-07-13 / 13:44
Photo of بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. حرائق هائلة تجتاح البرتغال

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. حرائق هائلة تجتاح البرتغال

2022-07-13 / 11:47
Photo of نجاح عمليتي زرع قلبي خنزيرين لشخصين ميتين دماغيا

نجاح عمليتي زرع قلبي خنزيرين لشخصين ميتين دماغيا

2022-07-13 / 10:23
Photo of دونتيسك: سيتم إعدام الأجانب بإطلاق النار في حال تم رفض الاستئناف

دونتيسك: سيتم إعدام الأجانب بإطلاق النار في حال تم…

2022-07-13 / 10:19
Photo of مسؤولون: الرئيس السريلانكي يغادر البلاد جوا

مسؤولون: الرئيس السريلانكي يغادر البلاد جوا

2022-07-12 / 23:13
Photo of أرملة خاشقجي تزور البيت الأبيض” لحماية إرث زوجها”

أرملة خاشقجي تزور البيت الأبيض” لحماية إرث زوجها”

2022-07-12 / 22:33
Photo of الحكومة البريطانية تمنع تصويتا لطرد جونسون من داونينغ ستريت

الحكومة البريطانية تمنع تصويتا لطرد جونسون من داونينغ ستريت

2022-07-12 / 19:26
Photo of منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم يقترب حتى من نهايته

منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم يقترب حتى من…

2022-07-12 / 17:27
Photo of البنتاغون: مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة أميركية

البنتاغون: مقتل زعيم داعش في سوريا بضربة أميركية

2022-07-12 / 14:36

‫20 تعليقات

  1. يجب إعادة هيكلة كل الدول خصوصا من الفاسدين الذين يعبرون المال العام..

  2. الشعوب هي القنبلة النووية الموقوتة قد تنفجر في اي وقت عندما يعمد الفساد..

  3. «وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون » اللهم احسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة..

  5. شعب قوي لا يقبل بنظام فاسد وهذا دليل وبرهان للانظمة الفاسدة يجب ان تأخذ درسا من دولة سريلانكا وإلا الدور قادم لهم..

  6. هرب الرئيس وتخريب البلاد من طرف المحتجين تاركا الشعب يواجهه الجوع و الفقر بينما هو سينعم في الرفاهية باموال الشعب ..

  7. نهاية الطغاة انه الشعب العظيم عندما يقرر تغير الحياة والعيش بكرامة وطرد الفاسدين..

  8. انتهى الربيع العربي واتى دور الربيع الغربي الذي حتما سوف يغير اسس الحياة..

  10. هكذا يجب أن تفعل كل الشعوب التي تقهرها الفئة الحاكمة الظالمة التي ﻻيهمها سوى نفسها..

  12. الوباء القادم سيكون انتفاضة الشعوب على الفئة الحاكمة الطاغية وحكامها ..

  13. نهاية متوقعة بعد إعلان الدولة إفلاسها تحت سلطة نظام فاشل ومتعجرف..

  14. عندما يتجبر الحكام وتزداد الاسعار وتتجاوز الضرائب الحد الادنى تثور الشعوب على الفاسدين ..

  15. عندما ينتفض الشعب ويخرج للشارع العام ياتي على الاخضر واليابس مثل الفيضان لفساد أنظمة البلدان..

  16. هذا مصير كل طاغية يعيش برفاهية على حساب شعبه الذي يعاني الفقر والهشاشة و .

  18. عندما يغضب الشعب تختفي غطرسة الحكام والجينرالات والحكومات والسياسيينو.. فأتقو غضب الشعوب يا أشباه الحكام ..

  19. الشعب الان سيدفع فاتورة الجوع والغلاء المعيشي والخراب ويصعب تأسيس حكومة اخرى ونظام اخر ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق