وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب للتصدي للهجرة السرية نموذجي
أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمام وزراء العدل والشؤون الداخلية للبلدان الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تدبير الهجرة والتصدي للهجرة غير الشرعية، يشكل نموذجا للحوار السياسي بين الشركاء.
وشدد المسؤول الإسباني، في معرض حديثه خلال اجتماع عقد في براغ لوزراء العدل والشؤون الداخلية بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة “الارتقاء بالحضور السياسي وبتواجد الاتحاد الأوروبي” في بلدان المصدر والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن “العلاقة مع المغرب تشكل نموذجا في هذا السياق”.
وأكد غراندي مارلاسكا، الذي نوه باللقاء الذي جمعه في الرباط، بكل من المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هناك “حاجة ملحة لتعزيز الحوار السياسي مع شركائنا الأفارقة وتكثيف الحوار بين ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.
ونقل بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية عن السيد غراندي مارلاسكا، دعوته أمام زملائه الأوروبيين في براغ إلى زيادة التمويلات الأوروبية، سعيا إلى بلوغ هجرة “منظمة وعادلة” من البلدان الإفريقية.
وأضاف أن “دول المصدر والعبور الإفريقية للهجرات تحتاج إلى مساعدة منتظمة، واضحة ونوعية، والتي لم تكن كافية إلى حدود الساعة”.
واستحضر الوزير الأسباني، في هذا الصدد، الآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي، التي تخصص 10 بالمائة من تمويلاتها للهجرة.
وقال “علينا الاستفادة إلى أقصى حد من الإمكانيات التي تتيحها هذه الميزانية وتنفيذ مشاريع التعاون في مجال الهجرة، والتي أثبتت فعاليتها في البلدان الأجنبية”.
من جهة أخرى، أكد غراندي مارلاسكا على “الطابع البنيوي” لظاهرة الهجرة، معتبرا أن “ضغط الهجرة القادم من إفريقيا لن يختفي”.
وخلص إلى القول “علينا مواصلة العمل بغية الوقاية من التحركات وتقليصها والمضي قدما نحو إدارة عادلة، واضحة ومنظمة للهجرة”.
12 تعليقات
على الجارة الاسبانية ان تقف مع المغرب جنبا إلى جنب في كل قضاياه المتعلقة بالاعتراف الدولي الصحراء المغربية ..
الشعب المغربي في مسألة الهجرة مجرد ورقة يضغط بها على حلفائه أهمهم الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على دعم مالي ..
المغرب كان وباقي يتصدى للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء..
المغرب نموذج يحتذى به في مكافحة الهجرة غير النظامية لبوابة اوروبا .
على اسبانيا ان تسلم للمغرب أراضيه والمدينتين المحتلتين ..
يجب على الدول الأوروبية أن تدعم المغرب فهو يحتاج الدعم ..
الفقر والحرمان وتخبط الانظمة السياسية وتعجرفها واستهتارها وطغيانها لو كان العيش كريما في البلدان الإفريقية والعربية فلم تكن هناك هجرة..
الفقر وكثرة البطالة وفساد المسؤوليين وانعدام الحلول من طرف الحكومات كلها اسباب تدفع للهجرة البلدان الأخرى لتحسين المستوى المعيشي..
عندما تغيب العدالة في المجتمع يفكر شبابها في الهجرة الى الخارج بكل الطرق الشرعية و الغير الشرعية..
الظلم والفساد و القهر والجوع وانعدام حقوق الانسان اثار سلبية يلجأ مواطنيها إلى الهجرة …
أسباب جد بسيطة لم تضمنها حكوماتهم لهم من عدم توفير العيش الكريم للمواطن. والتمدرس. والتطبيب. والشغل ..
تدفقات في تزايد مرتفع جدا ..