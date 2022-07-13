طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-13 / 09:08
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تعرف درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا مع استمرار طقس حار الى جد حار بالغرب، والسايس، واللوكوس، والمناطق الداخلية غرب مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، وداخل سوس والأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يتوقع تشكل كثل ضبابية وسحب منخفضة قرب سواحل المحيط، فضلا عن قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق الغربية المجاورة وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالريف الغربي وشرق الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار في بعض المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة، مع هبوب رياح قوية نسبيا بمنطقة البوغاز، وجنوب مرتفعات الأطلس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 28 و33 درجة شرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي، و ما بين 24 و 31 درجة بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية، والسفو ح الجنوبية الشرقية وداخل سوس والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون بين 18 و 24 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل المتوسطي.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاختناق والتدافع والسقوط.. بوعياش تكشف أسباب وفاة مهاجري أحداث مليلية

الاختناق والتدافع والسقوط.. بوعياش تكشف أسباب وفاة مهاجري أحداث…

2022-07-13 / 14:57
Photo of بوعياش: “لم نتأكد من مصدر الإصابات بين مهاجري أحداث مليلية”

بوعياش: “لم نتأكد من مصدر الإصابات بين مهاجري أحداث…

2022-07-13 / 14:35
Photo of ضمنها المسرح الكبير والمحطة الطرقية.. سلا والرباط تستعدان لتدشين مشاريع ملكية

ضمنها المسرح الكبير والمحطة الطرقية.. سلا والرباط تستعدان لتدشين…

2022-07-13 / 12:53
Photo of جديد”مكالمة القضاة”: انطلاق الأبحاث والاستماع الى مسؤولين

جديد”مكالمة القضاة”: انطلاق الأبحاث والاستماع الى مسؤولين

2022-07-13 / 12:08
Photo of وزارة الصحة: “حوالي ستة آلاف مغربي تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح”

وزارة الصحة: “حوالي ستة آلاف مغربي تلقوا الجرعة الرابعة…

2022-07-13 / 10:40
Photo of توقيف عنصر من القوات المساعدة متورط في بيع الخطافات للمهاجرين السريين

توقيف عنصر من القوات المساعدة متورط في بيع الخطافات…

2022-07-13 / 09:30
Photo of مصرع مهاجر وإبنه في حادث سقوط شجرة ضواحي الحاجب

مصرع مهاجر وإبنه في حادث سقوط شجرة ضواحي الحاجب

2022-07-12 / 22:50
Photo of يتابعون بتهم ثقيلة ..تأجيل محاكمة رشيد الفايق ومن معه

يتابعون بتهم ثقيلة ..تأجيل محاكمة رشيد الفايق ومن معه

2022-07-12 / 22:22
Photo of مجلس المنافسة يدلي برأيه حول ” التدبير المفوض للنقل العمومي “

مجلس المنافسة يدلي برأيه حول ” التدبير المفوض للنقل…

2022-07-12 / 21:37
Photo of بركة يدق ناقوس الخطر : نواجه تراجعا مقلقا في الموارد المائية

بركة يدق ناقوس الخطر : نواجه تراجعا مقلقا في…

2022-07-12 / 20:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق