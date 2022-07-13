طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تعرف درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا مع استمرار طقس حار الى جد حار بالغرب، والسايس، واللوكوس، والمناطق الداخلية غرب مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، وداخل سوس والأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما يتوقع تشكل كثل ضبابية وسحب منخفضة قرب سواحل المحيط، فضلا عن قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق الغربية المجاورة وجنوب المنطقة الشرقية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالريف الغربي وشرق الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار في بعض المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة، مع هبوب رياح قوية نسبيا بمنطقة البوغاز، وجنوب مرتفعات الأطلس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 28 و33 درجة شرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي، و ما بين 24 و 31 درجة بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية، والسفو ح الجنوبية الشرقية وداخل سوس والأقاليم الجنوبية، فيما ستكون بين 18 و 24 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و قليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل المتوسطي.

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