وزارة الصحة: “حوالي ستة آلاف مغربي تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية قبل أيام أنه بات متاحا لكبار السن و الفئات ذوي الأمراض المزمنة، تلقي الجرعة التعزيزية الرابعة من لقاحات كورونا المعتمدة في المغرب.

و منذ هذا الإعلان، وصل حجم الإقبال على تلقي الجرعة الرابعة من لقاح كوفيد حوالي ستة آلاف مواطن مغربي و بالضبط 5949 شخصا و ذلك وفق الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية.

و وصل عدد الملقحين بالجرعة الأولى لرقم 24 مليون و 862 ألف و 604 شخص، بينما الجرعة الثانية تلقاها 23 مليون و 349 ألفا و 581 شخصا، أما الجرعة الثالثة فوصل عدد الملقحين بها لرقم 6 ملايين و 583 ألفا و 557 شخصا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه وفق معطيات الوزارة ذاتها، فإن حوالي 24 في المائة من الوفيات المسجلة لدى مرضى كورونا همت أشخاصا تفوق أعمارهم 62 سنة ويعانون من أمراض مزمنة ومرت عليهم أكثر من ستة أشهر على تلقي الجرعة الثالثة.

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