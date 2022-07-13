تعبئة جماهيرية كبيرة تستبق لقاء لبؤات الأطلس و بوتسوانا المؤهل للمونديال
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إناث، مساء اليوم، نظيره البوتسواني، ضمن ربع نهاية البطولة الإفريقية “كان 2022” الذي تحتضنه ملاعب المملكة المغربية.
و لتحفيز اللاعبات المغربيات على تحقيق الفوز، الذي سيكون هاما، حيث سيؤهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس إفريقيا و في نفس الوقت سيمنح بطاقة التأهل للمونديال، تجري تعبئة كبيرة داخل الجماهير المساندة للنخبة الوطنية.
و تستعد عشرات الجمعيات و المساندين من مختلف مناطق المملكة لشد الرحال صوب العاصمة للرباط و بالضبط مجمع الأمير مولاي عبد الله لتشجيع المنتخب المغربي النسوي في مباراته الحاسمة بداية من الساعة التاسعة مساءا.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى، محققا العلامة الكاملة، في حين تأهل منتخب بوتسوانا إلى نفس الدور كأفضل ثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.
تعليق واحد
نعم علينا جميعا الحضور بكثافة الى ملعب الأمير مولاي عبدالله مساء اليوم من اجل تشجيع الفريق النسوي المغربي لضمان التأهل إلى نصف النهاية فشكرا للجمهور الرياضي المغربي على وطنيته وعلى حماسته لحضور هذا الحفل الرياضي الكبير الذي تعرفه بلادنا الحبيبة