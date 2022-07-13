تعبئة جماهيرية كبيرة تستبق لقاء لبؤات الأطلس و بوتسوانا المؤهل للمونديال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إناث، مساء اليوم، نظيره البوتسواني، ضمن ربع نهاية البطولة الإفريقية “كان 2022” الذي تحتضنه ملاعب المملكة المغربية.

و لتحفيز اللاعبات المغربيات على تحقيق الفوز، الذي سيكون هاما، حيث سيؤهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس إفريقيا و في نفس الوقت سيمنح بطاقة التأهل للمونديال، تجري تعبئة كبيرة داخل الجماهير المساندة للنخبة الوطنية.

و تستعد عشرات الجمعيات و المساندين من مختلف مناطق المملكة لشد الرحال صوب العاصمة للرباط و بالضبط مجمع الأمير مولاي عبد الله لتشجيع المنتخب المغربي النسوي في مباراته الحاسمة بداية من الساعة التاسعة مساءا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى، محققا العلامة الكاملة، في حين تأهل منتخب بوتسوانا إلى نفس الدور كأفضل ثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

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