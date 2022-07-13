تعبئة جماهيرية كبيرة تستبق لقاء لبؤات الأطلس و بوتسوانا المؤهل للمونديال

2022-07-13 / 10:05
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إناث، مساء اليوم، نظيره البوتسواني، ضمن ربع نهاية البطولة الإفريقية “كان 2022” الذي تحتضنه ملاعب المملكة المغربية.

و لتحفيز اللاعبات المغربيات على تحقيق الفوز، الذي سيكون هاما، حيث سيؤهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس إفريقيا و في نفس الوقت سيمنح بطاقة التأهل للمونديال، تجري تعبئة كبيرة داخل الجماهير المساندة للنخبة الوطنية.

و تستعد عشرات الجمعيات و المساندين من مختلف مناطق المملكة لشد الرحال صوب العاصمة للرباط و بالضبط مجمع الأمير مولاي عبد الله لتشجيع المنتخب المغربي النسوي في مباراته الحاسمة بداية من الساعة التاسعة مساءا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى، محققا العلامة الكاملة،  في حين تأهل منتخب بوتسوانا إلى نفس الدور كأفضل ثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في بطولة إفريقيا برواندا

المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في بطولة إفريقيا برواندا

2022-07-13 / 12:03
Photo of بعد راحة قصيرة.. الوداد والفتح يستأنفان التداريب تأهبا لنصف نهائي كأس العرش

بعد راحة قصيرة.. الوداد والفتح يستأنفان التداريب تأهبا لنصف…

2022-07-12 / 12:15
Photo of الحسد يقتل!.. رابح ماجر ولخضر بلومي يرفضان الحضور لحفل “الكاف” بسبب تنظيمه في الرباط

الحسد يقتل!.. رابح ماجر ولخضر بلومي يرفضان الحضور لحفل…

2022-07-12 / 10:24
Photo of مدرب يونايتد: “رونالدو ليس للبيع”

مدرب يونايتد: “رونالدو ليس للبيع”

2022-07-11 / 17:13
Photo of جوائز الكاف 2022.. أشرف حكيمي في القائمة النهائية

جوائز الكاف 2022.. أشرف حكيمي في القائمة النهائية

2022-07-11 / 12:39
Photo of عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة

عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة

2022-07-11 / 11:30
Photo of الجامعة تنفي التعاقد مع وليد الركراكي

الجامعة تنفي التعاقد مع وليد الركراكي

2022-07-10 / 10:03
Photo of نهائي ويمبلدون .. أنس جابر تخلف الموعد مع التتويج

نهائي ويمبلدون .. أنس جابر تخلف الموعد مع التتويج

2022-07-09 / 17:37
Photo of 30 ميدالية منها 10 ذهبيات حصيلة مشاركة المغرب في بطولات العالم لألعاب القوى

30 ميدالية منها 10 ذهبيات حصيلة مشاركة المغرب في…

2022-07-09 / 16:43
Photo of زياش: “سأكون المتحكم بشكل كامل في مستقبلي المهني”

زياش: “سأكون المتحكم بشكل كامل في مستقبلي المهني”

2022-07-09 / 10:08

تعليق واحد

  1. نعم علينا جميعا الحضور بكثافة الى ملعب الأمير مولاي عبدالله مساء اليوم من اجل تشجيع الفريق النسوي المغربي لضمان التأهل إلى نصف النهاية فشكرا للجمهور الرياضي المغربي على وطنيته وعلى حماسته لحضور هذا الحفل الرياضي الكبير الذي تعرفه بلادنا الحبيبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق