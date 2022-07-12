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مسؤولون: الرئيس السريلانكي يغادر البلاد جوا

2022-07-12 / 23:13
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هبة بريس

غادر الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجابكسا، الأربعاء، بالتوقيت المحلي، البلاد على متن طائرة عسكرية متجهاً إلى المالديف المجاورة بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده، وفق ما أفاد مسؤولون لوكالة فرانس برس.

وبحسب المسؤولين في وزارة الهجرة، فإن طائرة عسكرية من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص، بينهم الرئيس، البالغ 73 عاما، وزوجته وحارس شخصي.

وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع كولومبو، نهاية الأسبوع الماضي، للمطالبة بالإطاحة بالرئيس راجاباكسا، بسبب السياسات الاقتصادية لحكومته.

والسبت، اقتحمت حشود غاضبة مقر الرئاسة ومكتبها، واحتفلت بالغوص في حمام السباحة والاستلقاء على سرير الرئيس، الذي وعد بعدها بقليل بتقديم استقالته إلى رئيس البرلمان

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