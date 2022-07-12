أرملة خاشقجي تزور البيت الأبيض” لحماية إرث زوجها”

هبة بريس

حثت أرملة الصحفي المقتول جمال خاشقجي، الرئيس الأميركي، جو بايدن، على محاولة تأمين إطلاق سراح السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية عندما يزور المملكة، وفقا لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

ويتوجه بايدن إلى الشرق الأوسط لزيارة السعودية وإسرائيل خلال الأيام المقبلة، في رحلة أثارت كثيرا من الجدل.

ويتوقع أن يلتقي بايدن بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

والتقت أرملة خاشقجي، حنان العتر، بكبار المسؤولين في البيت الأبيض حيث ناقشت قضية زوجها الراحل، قبيل زيارة بايدن للسعودية، وفقا للصحيفة.

وجاءت الدعوة بعد نشر رسالة مفتوحة، قالت فيها إنه إذا كان للرئيس الأميركي أن يمضي قدما في الرحلة، فعليه استخدامها للضغط على القضايا التي كانت مهمة جدا لزوجها الراحل.

وكتبت “بصفتي زوجته الوحيدة بعد وفاته، من المهم بالنسبة لي أن يعيش إرث جمال من الحرية والتسامح أكثر من وفاته”.

وفي يوم الثلاثاء، دعيت العتر ومحاميتها، رندة فهمي، إلى البيت الأبيض للقاء كبار المسؤولين.

وقالت في بيان: “أنا هنا اليوم، قبل أن يغادر الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية، لأشكره وأعبر عن أكثر ما كان يرغب جمال بتحقيقه في هذا العالم، إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المحتجزين في المملكة العربية السعودية، بمن فيهم صديق جمال المقرب، عصام الزامل”.

وأضافت لا أريد أن يلقى هؤلاء السجناء السياسيون نفس مصير جمال”.

وقالت محاميتها فهمي إنه من المهم بالنسبة للعتر أن “تكون قادرة على التعبير بالضبط عما كان يمكن أن يريده جمال لو كان على قيد الحياة اليوم، خاصة قبل توجه الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضافت أن “هذا الاجتماع هو مجرد بداية لطريقها الطويل للوصول إلى خاتمة، جزء من هذه الخاتمة هو أيضا محاسبة جميع الأطراف على وفاة زوجها”.

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