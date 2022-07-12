يتابعون بتهم ثقيلة ..تأجيل محاكمة رشيد الفايق ومن معه

هبة بريس _ فاس

عرض اليوم الثلاثاء 12يوليوز الجاري، على أنظار محكمة الاستئناف المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف ملف عدد:12/2624/2022 المتابع فيه المتهمون 16 متهم من ضمنهم رشيد الفايق رئيس جماعة ولاد الطيب وبراماني عن حزب الاحرار

ويتابع الجميع بتهم تتتلق ب : جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة و التزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ و النصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ايس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة و الحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسكة العنف والاكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائف تصدرها إدارة عامةو استعمالها و التوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت و المشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الاراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار .

وفي الملف يتابع كل من رشيد الفايق و جواد الفايق و نور الدين لطرش و عبد الرحمان الكباش و حكيمة درويش و أحمد جواز عبد الصمد الرياحي.في حالة اعتقال.

فيما يتابع في حالة سراح كل من: عبد الحق الفايق و المهدي العربي و يوسف العلوي وغزلان الجامعي و زهرة مشكور و حسن صدوق و الحسين رواق و فؤاد حراق و عبد الله نعاش .

وقد تم تأجيل الجلسة العمومية لتاريخ26/07/2022

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