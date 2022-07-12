الحكومة تأذن لمجمع الفوسفاط بتأسيس شركة OCP Nutricrops

هبة بريس _ متابعة

حصل المجمع الشريف للفوسفاط على إذن الحكومة بإحداث شركة تابعة تسمى OCP Nutricrops برأسمال 13,8 مليار درهم، متخصصة في إنتاج الحامض الفوسفوري وأحادي فوسفاط الأمونيوم والمنتجات الكميائية بجميع أنواعها، لا سيما عن طريق تحويل الفوسفاط.

وكان المجلس الإداري للمجمع الشريف للفوسفاط، صادق في اجتماعه المنعقد في السابع عشر من مارس من العام الماضي على إحداث هذا المشروع، حيث يتوقع مخطط الأعمال للشركة الجديدة تحقيق رقم معاملات بحوالي 30,8 مليار درهم في الفترة الممتدة بين 2022 و2025.

وستستوعب الشركة الجديدة شركات Jorf Fertilizers Company I وJorf Fertilizers Company II وJorf Fertilizers Company IV، وهي شركات مملوكة بنسبة 100 في المائة للمجمع.

وستضم الشركة Jorf Fertilizers Company III وJorf Fertilizers Company V، اللتين يملك فيهما المجمع حصتين تصل على التوالي إلى 50 و60 في المائة.

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة التي سيتم إحداثها في شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال يبلغ 13,8 مليار درهم، خصوصا في تصنيع حامض الفوسفوري وأحادي فوسفاط الأمونيوم والمنتجات الكميائية بجميع أنواعها، لا سيما عن طريق تحويل الفوسفاط.

ويندرج مشروع إحداث الشركة، كما يوضحه مرسوم صادر في الجريدة الرسمية للرابع من يوليوز الجاري، في إطار مشروع تجميع الأنشطة الكيميائية لشركة OCP S.A وبعض شركاتها التابعة ومساهمتها في الشركة المزمع إحداثها، وذلك بهدف تسريع تنفيذ استراتيجية نمو شركة OCP S.A في مجال حلول التسميد المخصصة للتربة والنباتات.

وستمكن هذه العملية على المدى البعيد من إحداث شركة رائدة في قطاع الأسمدة وحلول التسميد المخصصة، مع قدر أكبر من المرونة والمزيد من الخيارات فيما يخص التمويل، ولا سيما فيما يتعلق بفتح رأس المال.

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