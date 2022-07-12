هيئة المحامين بالبيضاء تحدد موقفها من مضامين ” المكالمة القضائية” وتطالب بالمحاسبة
أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء وسطات، بلاغ شديد اللهجة، بعد إجتماع طارئ واستثنائي، عقد اليوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، لمناقشة تداعيات الشريط الصوتي الذي إنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوتساب، المنسوب لقاضيين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء والاخر بمحكمة النقض والذي تضمن عبارات اعتبرها المحامون خادشة للمحامين والعدالة عموما وتتنافى مع الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 109 من الدستور.
وشجب مجلس الهيئة بأقسى العبارات التصريحات المتبادلة في المكالمة الهاتفية التي تضمنت بحسب البلاغ التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة والذي وجب بحسب البلاغ العمل على اجتثاته حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية .
واعتبرت الهيئة أن مضامين التسجيل الصوتي يشكل إخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، ويعد بحسب البلاغ مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالقضاة، كما أشار البلاغ أن المحامون بصدد رفع شكايات للجهات المختصة ضد كل من آهان المحامون.
وتأسف مجلس الهيئة لما آلت إليه العلاقة الجدلية بين بعض القضاة وبين المحامين، كما نوهت الهيئة بالموقف النضالي والمسؤول الذي اتخذته الجمعية العمومية للهيئة صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضدا على مضامين الشريط الصوتي.
وبين هذا وداك يبقى الرأي العام الوطني ينتظر التحقيقات خلاصات التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول طريقة تسريب الشريط، وماهي الجهات التي أشعلت فتيل المواجهة بين القضاة والمحامين، ولأي غرض؟؟ وهل التحقيقات ستشمل موضوع القضية من أساسها بحسب مضمون الشريط ؟؟.
21 تعليقات
لماذا يمتنع جل المحامين تقديم توصيل للقيمة التى تلقوها عن اتعابهم
هذا التسجيل يجب ان يعرض على السيد الوكيل العام لجلالة الملك وان يعطي امره في فتح موضوع معرفة الاشخاص المتورطين فيه..
تغول الفساد على جهود الإصلاح و بالتالي اختلال ميزان الحق و الواجب واحتلال العدالة نتمنى من الحكماء والمسؤولين هذا الوطن أن يكونوا واعيين بما يحدث ..
الجسم القضائي يشوبه عدة شبوهات .الرشوة والمحسوبية الزبونية. الفساد البيع والشراء في قضايا المواطنين وقلب الحق باطلا والعكس صحيح …
نتمنى الشرطة القضائية ان تدخل على الخط في ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الموقع الاخضر والازرق وان تشدد الحكم حتى يكونوا باقي القضاة الاخرين عبرة لغيرهم ..
اين مجلس نادي قضاة المغرب يجب عليه التحرك من اجل اثبات هذه الواقعة الخطيرة وكشف الأسماء المتورط والحكم عليهم ب 30 سنة سجنا نافذا ..
نتأسف لما يحدث من فساد وسمسرة للجهاز القضائي الذي يمثل رمز الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية ونتمنى جرد رموز الفساد حتى يستعيد عافيته ..
اين وزير العدل والحريات لماذا لم يخرج حتى الان ببيان للرأي العام لتوضيح هذه التداولات الخطيرة بين القضاة والتحقيق معهم..
كل 3 قضاة 2 في النار و واحد في الجنة.إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة و لا يقيم الدولة الفاسدة وإن كانت مؤمنة…
رغم كل ذالك فإن هناك محامون وقضاة نزهاء شرفاء أيديهم نظيفة من المال الحرام نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد في مهماتهم ..
الفساد هو القاعدة العامة والنزاهة هي غائبة وشبه مفقودة ..
بخلاصة القول المنضومة فاسدة والفساد منتشر بدون حسيب ولا رقيب الا من رحم الله اين مجلس الأعلى للحسابات ؟! اين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ؟! اين الوكيل العام لجلالة الملك ؟! اين السيد وزير العدل ؟!
يؤدون القسم ومع ذالك يتعاطون الرشوة والفساد
وقلب الحق باطلا والبيع والشراء في الملفات والابتزاز و…
جل الادارات المغربية فاسدة تشوبها خروقات وفساد مالي ..
في بلدنا الحبيب العدالة تطبق فقط على الضعفاء والمساكين والفقراء اما التماسيح والعفاريت فانهم فوق القانون ولهم حصانة ..
الشطط في استعمال السلطة كل من ثبت تورطه يجب محاكمته ولو كان وزيرا ..
المحاكم في المغرب هي تجارة رابحة والظلم سائد في بلاد المسلمين .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الجهاز القضائي والأمن والمنتخبون كلهم فاسدون الشعب فقد الثقة فيهم..
نتمنى ان يتفاعل كل من الوكيل العام والشرطة لايقاف هاؤولاء الفاسدين الذين خدشوا سمعة الجسم القضائي..
حسبنا الله ونعم الوكيل..