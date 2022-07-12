هيئة المحامين بالبيضاء تحدد موقفها من مضامين ” المكالمة القضائية” وتطالب بالمحاسبة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء وسطات، بلاغ شديد اللهجة، بعد إجتماع طارئ واستثنائي، عقد اليوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، لمناقشة تداعيات الشريط الصوتي الذي إنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوتساب، المنسوب لقاضيين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء والاخر بمحكمة النقض والذي تضمن عبارات اعتبرها المحامون خادشة للمحامين والعدالة عموما وتتنافى مع الضمانات الدستورية الواردة في الفصل 109 من الدستور.

وشجب مجلس الهيئة بأقسى العبارات التصريحات المتبادلة في المكالمة الهاتفية التي تضمنت بحسب البلاغ التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري في جسم العدالة والذي وجب بحسب البلاغ العمل على اجتثاته حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية .

واعتبرت الهيئة أن مضامين التسجيل الصوتي يشكل إخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، ويعد بحسب البلاغ مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالقضاة، كما أشار البلاغ أن المحامون بصدد رفع شكايات للجهات المختصة ضد كل من آهان المحامون.

وتأسف مجلس الهيئة لما آلت إليه العلاقة الجدلية بين بعض القضاة وبين المحامين، كما نوهت الهيئة بالموقف النضالي والمسؤول الذي اتخذته الجمعية العمومية للهيئة صباح اليوم الثلاثاء بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضدا على مضامين الشريط الصوتي.

وبين هذا وداك يبقى الرأي العام الوطني ينتظر التحقيقات خلاصات التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول طريقة تسريب الشريط، وماهي الجهات التي أشعلت فتيل المواجهة بين القضاة والمحامين، ولأي غرض؟؟ وهل التحقيقات ستشمل موضوع القضية من أساسها بحسب مضمون الشريط ؟؟.

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