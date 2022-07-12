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الحكومة البريطانية تمنع تصويتا لطرد جونسون من داونينغ ستريت

2022-07-12 / 19:26
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هبة بريس _ وكالات

منعت الحكومة البريطانية تصويتا في مجلس العموم لمحاولة إجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على الخروج من داونينغ ستريت، بشكل فوري، باعتبار أن هذه الخطوة هي “إساءة استخدام للسلطة”.

وكان التصويت على سحب الثقة متوقعا يوم الأربعاء بعد أن طلبه حزب العمال، في خطوة غير مسبوقة، إلا أنه تم سحبه من مفكرة الجلسة.

وحسب الكتاب البرلماني فإنه “بموجب اتفاقية ثابتة فإن الحكومة تستجيب دائما لمطلب زعيم المعارضة”.

واتهم متحدث باسم حزب العمال الحكومة بالخوف، قائلا: “هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق. مرة أخرى، يغير المحافظون القواعد لحماية زملائهم المراوغين. يجب على جميع مرشحي قيادة حزب المحافظين أن يدينوا هذا الانتهاك الصارخ للسلطة لحماية رئيس وزراء فاقد المصداقية”.

كان زعيم حزب العمال كير ستارمر قد هدد بالتصويت إذا رفض حزب المحافظين طرد جونسون على الفور، على الرغم من تحذير شخصيات بارزة في الحزب من خطورة تركه في المنصب لمدة شهرين آخرين.

وكانت لجنة 1922 المنتخبة حديثا، أكدت أن جونسون سيبقى في منصبه حتى 5 سبتمبر، وهو تاريخ الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد

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