محكمة الناظور تؤجل البث في ملف “أحداث مليلية” المحتلة
قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالناظور صبيحة اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة المهاجرين غير النظاميين، المشاركين في عملية الاقتحام الجماعي لمليلية المحتلة، التي خطّطت لها مافيات الاتجار بالبشر.
وأجلت المحكمة في ملف 29 مهاجرا غير نظامي، أغلبهم ينحدرون من السودان، على خلفية “أحداث سياج مليلية” في الـ24 من يونيو الماضي، بسبب عدم جهوزية الملف وغياب فريق الدفاع الذي خصصته السفارة لرعاياها بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ “مدار21”.
ويتابع 65 آخرون من المهاجرين غير النظاميين، بجنايات تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح.
14 تعليقات
البت
المغرب اصبح يتعرض لهجوم من طرف دولة الجزائر الأمور أصبحت تأخذ منحنى خطير
اللهم إنِّا نسألك أن تحفظ مغربنا الحبيب وملكنا وشعبنا من شر الأشرار ..
النضام العسكري الخبيث سبب في احداث مليلية المحتلة ..
اللهم اجعل تدبير الظالمين في تدميرهم يا رب آمين . ويجب تشديد العقوبات على هاؤولاء المهاجرين ليكونوا عبرة لغيرهم ..
عاشت المملكة المغربية العلوية الشريفة ولا عاش من خانها وكلنا في انتظار الحكم على الأفارقة غير الشرعيين ..
اعداء مغربنا الحبيب كثر اللهم احفض بلادنا واجعل كيدهم في نحورهم..
المغرب يمتلك مكانة عالمية قوية وجل المنظمات العالمية اعترفت بأن هناك جرم بفعل فاعل وأن المملكة بعيدة كل البعد عن ما وقع باحداث مليلية..
تدبير مخطط من جارة السوء لكن سرعان ما اكتشف كيد وحقد الجارة بتعبئة اعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين والقاؤهم في الحدود المغربية لزرع الفتنة مع اسبانيا ..
الجزائر هي المسؤولة الوحيدة في تدفق المهاجرين عبر الناظور إلى مليلية المغربية..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يزرع الفتنة بين المسلمين ويتسبب في اراقة دماءهم..
رغم كيد والحقد التي تكنه الجزائر للمغرب تبقى ضعيفة لانها فاشلة .
على السلطات المحلية أن تقوم بحملة جمع المهاجرين واعادتهم لبلادهم لانهم يشكلوا خطر حقيقي على البلاد..
نعم لتعديل قانون ينظم المهاجرين القادمين جنوب الصحراء للحد من هذه الفوضى..
نلتمس من المحكمة الموقرة عدم تدخل الدفاع الى جانب الأفارقة المعتقلين نظرا الفوضى التي وقعت والتمرد على القوات العمومية والعصيان..