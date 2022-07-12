فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق في تسجيل صوتي يسيء لمنظومة العدالة
هبة بريس _ الرباط
طالبت فدرالية اليسار وزير العدل بفتح تحقيق نزيه بخصوص تسجيل صوتي منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء.
وقالت الفيدرالية في سؤال كتابي وجهته لوزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مضمون التسجيل له تداعيات على جسم القضاء ومهنة المحاماة ومنظومة العدالة بشكل عام.
وأضافت أن ما تضمنه التسجيل يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، والذي يحظر ويمنع كل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، وضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة.
ونبهت التامني إلى أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة
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4 تعليقات
العدالة في هذا الوطن في كف عفريت .بلا شيء تصبح قبلة المسلمين قبلة اليهود والنصارى.منذ أمد بعيد ونحن هكذا.لديك أالمال أو الجاه والنفوذ ،فانت فرعون ذو الاوتاد.لا تملك شيئا فانت لا تساوي شيئا.
انما الأمم الأخلاق ما بقيت / إن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.
يتطلب الأمر فتح تحقيق نزيه وشفاف في القضية الراهنة امام الراي العام وتقديم جميع الأطراف المتورطة فيها امام القضاء مهما كانت درجاتهم ومهما كان منصبهم و لونهم لاننا في دولة الحق والقانون ولا احد فوق القانون
نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في الرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به