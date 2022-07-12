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خلال اسبوع ..المخالفات المرورية تضخ في خزينة الدولة اكثر من 5 ملايين درهم

2022-07-12 / 18:14
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هبة بريس _ الرباط

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2308 آخرون بجروح، إصابات 101 منهم بليغة، في 1723 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 يوليوز 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 32 ألف و455 مخالفة، وإنجاز 4661 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألف و794 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و884 ألف و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3315 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4661 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 226 مركبة.

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