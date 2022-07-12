إصابة طبيب الرجاء البيضاوي بتسمم واخرون بفندق فخم شمال أكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن إصابة طبيب فريق الرجاء البيضاوي بتسمم رفقة افراد من عائلته الى جانب عدد من نزلاء فندق مصنف بمنطقة تاغازوت شمال مدينة أكادير.

وكان المصابين بتسمم جماعي، قد تناولوا وجبة عشاء بالفندق، قبل أن يصابوا بألم في البطن

وقالت مصادر الجريدة، أن المصابين، قد إستنكروا طريقة الاهمال من طرف مدير الفندق، لعدم وجود طبيب أو تقديم إسعافات للمصابين بالتسمم في وقته، بل أن مواطنين من قاموا بنقل بعض المصابين الذين كانت وضعيتهم الصحية صعبة الى المستشفيات الخاصة بمدينة اكادير .

وفتحت مصالح الدرك تحقيق في النازلة، بعد الاستماع إلى مسؤولي الفندق وبعض المستخدمين، ولازالت الابحاث جارية لترتيب الجزاءات في ذلك .

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