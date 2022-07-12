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منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم يقترب حتى من نهايته

2022-07-12 / 17:27
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هبة بريس - وكالات

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، تظهر أن الوباء “لم يقترب حتى من نهايته”.

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن “موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته”، مشيرا إلى أنه “بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له”.

وقد سجل الخبراء في عدد من الدول زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد، خلال الأسابيع الماضية.

ووفقا للخبراء، احتلت فرنسا المرتبة الأولى حيث سجلت أكثر من 150 ألف إصابة في يوم واحد، تليها ألمانيا 130-140 ألف إصابة واحتلت إيطاليا المرتبة الثالثة، حيث سجلت أكثر من 100 ألف إصابة في يوم واحد.

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