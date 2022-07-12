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البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ257 مرشحا للهجرة السرية

2022-07-12 / 17:03
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال فترة عيد الأضحى (من 9 إلى 12 يوليوز الجاري، لما مجموعه 257 مرشحا للهجرة غير الشرعية، حاولوا القيام بعملية عبور محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك) وكذا عن طريق السباحة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وغالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، من ضمنهم نساء وأطفال، إضافة إلى مواطن أفغاني وآخر يمني، قد تم نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة بعدما تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية.

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