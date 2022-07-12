حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
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كورونا بالمغرب.. تسجيل 17 حالة خطرة خلال 24 ساعة

2022-07-12 / 16:15
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 587 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2613 شخص، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و583 ألف و557 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و349 ألف و581 شخصا، مقابل 24 مليون و862 ألف و604 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 5949 شخص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و242 ألف و828 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و209 ألف و366 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.3 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (146)، و الرباط سلا القنيطرة (129)، والشرق (76)، وطنجة تطوان الحسيمة (58)، وفاس مكناس (50)، ومراكش آسفي (41)، وبني ملال خنيفرة (32)، ودرعة تافيلالت (21)، وسوس ماسة (20)، وكلميم واد نون (8)، وجهة العيون الساقية الحمراء (6).

أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل حالتين بجهة الرباط سلا القنيطرة، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 17 ألف و302 حالة، في حين تم تسجيل 17 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 147 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.8 في المائة.

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