مراكش في قائمة أفضل 10 مدن في العالم

2022-07-12 / 15:57
0
هبة بريس

جاءت مراكش في المرتبة السابعة، لتكون المدينة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 10 مدن في العالم، بحسب تصنيف لشركة إعلامية وترفيهية بريطانية.

واحتلت العاصمة الإسكتلندية ”إدنبرة“ المركز الأول، فيما جاءت مدينة شيكاغو الأمريكية في المركز الثاني على مؤشر مجلة ”تايم أوت“ الذي يعتمد على استطلاع رأي يشمل أكثر من 20 ألف شخص من مختلف مدن العالم.

وبحسب التقرير، جاءت مدينة ”ميديلين“ في كولومبيا بالمركز الثالث على القائمة، حيث تشتهر بالحياة الليلية والفنادق والأطعمة الشهية، فيما احتلت مدينة ”غلاسكو“ المرتبة الرابعة لتنوع خيارات الطعام فيها وأجواء المدينة الودية.

واحتلت العاصمة الهولندية أمستردام المركز الخامس، باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للدراجات في العالم.

ونقلت الشبكة عن أوليفر من مجلة ”تايم أوت“، قوله ”الهدف من جولة 2022 كان لتسليط الضوء على كل الأشياء التي تجعل المدن ممتعة، وأماكن نابضة بالحياة تستحق الزيارة“.

وبالنسبة لبقية المدن في قائمة أفضل 10 مدن في العالم، احتلت براغ عاصمة جمهورية التشيك المرتبة السادسة، وجاءت مراكش في المغرب في المركز السابع، والعاصمة الألمانية برلين في المركز الثامن، ومونتريال في كندا في المرتبة التاسعة، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن في المركز العاشر.

وتُصدر المجلة مجموعة ”تايم أوت“، وهي شركة إعلامية وترفيهية عالمية يتألف حضورها الرقمي والمادي من مواقع الويب وإصدارات الجوال والمجلات والأحداث الحية والأسواق، وتغطي الأحداث والترفيه والثقافة في المدن حول العالم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حتى متم يونيو.. المداخيل الجمركية تتجاوز 41 مليار درهم

حتى متم يونيو.. المداخيل الجمركية تتجاوز 41 مليار درهم

2022-07-12 / 17:35
Photo of لأول مرة منذ 20 سنة.. اليورو يساوي الدولار

لأول مرة منذ 20 سنة.. اليورو يساوي الدولار

2022-07-12 / 12:06
Photo of مرة أخرى.. أسعار النفط تتراجع عالميا

مرة أخرى.. أسعار النفط تتراجع عالميا

2022-07-12 / 11:22
Photo of إسبانيا تشتري الغاز الروسي أكثر من الغاز الجزائري

إسبانيا تشتري الغاز الروسي أكثر من الغاز الجزائري

2022-07-11 / 18:17
Photo of تقرير: إحداث 39.734 مقاولة بالمغرب عند متم ماي الماضي

تقرير: إحداث 39.734 مقاولة بالمغرب عند متم ماي الماضي

2022-07-09 / 10:28
Photo of قيمة الدولار تقترب من مساواة اليورو لأول مرة منذ عقدين

قيمة الدولار تقترب من مساواة اليورو لأول مرة منذ…

2022-07-08 / 21:11
Photo of المغرب يفاوض الصين للحصول على طائرات بدون طيار

المغرب يفاوض الصين للحصول على طائرات بدون طيار

2022-07-08 / 20:45
Photo of المغرب يطلق مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية

المغرب يطلق مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية

2022-07-08 / 18:30
Photo of الصديقي ونظير الأوغندي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري

الصديقي ونظير الأوغندي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصيد…

2022-07-08 / 10:57
Photo of عقد لتوريد الغاز الجزائري إلى فرنسا

عقد لتوريد الغاز الجزائري إلى فرنسا

2022-07-07 / 19:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق