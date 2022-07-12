مراكش في قائمة أفضل 10 مدن في العالم

هبة بريس

جاءت مراكش في المرتبة السابعة، لتكون المدينة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 10 مدن في العالم، بحسب تصنيف لشركة إعلامية وترفيهية بريطانية.

واحتلت العاصمة الإسكتلندية ”إدنبرة“ المركز الأول، فيما جاءت مدينة شيكاغو الأمريكية في المركز الثاني على مؤشر مجلة ”تايم أوت“ الذي يعتمد على استطلاع رأي يشمل أكثر من 20 ألف شخص من مختلف مدن العالم.

وبحسب التقرير، جاءت مدينة ”ميديلين“ في كولومبيا بالمركز الثالث على القائمة، حيث تشتهر بالحياة الليلية والفنادق والأطعمة الشهية، فيما احتلت مدينة ”غلاسكو“ المرتبة الرابعة لتنوع خيارات الطعام فيها وأجواء المدينة الودية.

واحتلت العاصمة الهولندية أمستردام المركز الخامس، باعتبارها المدينة الأكثر ملاءمة للدراجات في العالم.

ونقلت الشبكة عن أوليفر من مجلة ”تايم أوت“، قوله ”الهدف من جولة 2022 كان لتسليط الضوء على كل الأشياء التي تجعل المدن ممتعة، وأماكن نابضة بالحياة تستحق الزيارة“.

وبالنسبة لبقية المدن في قائمة أفضل 10 مدن في العالم، احتلت براغ عاصمة جمهورية التشيك المرتبة السادسة، وجاءت مراكش في المغرب في المركز السابع، والعاصمة الألمانية برلين في المركز الثامن، ومونتريال في كندا في المرتبة التاسعة، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن في المركز العاشر.

وتُصدر المجلة مجموعة ”تايم أوت“، وهي شركة إعلامية وترفيهية عالمية يتألف حضورها الرقمي والمادي من مواقع الويب وإصدارات الجوال والمجلات والأحداث الحية والأسواق، وتغطي الأحداث والترفيه والثقافة في المدن حول العالم.

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