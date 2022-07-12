سكان البيضاء يهربون من لفيح الحرارة و عين دياب الوجهة الأكثر استقطابا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حرارة مفرطة تلك التي تشهدها عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت درجة الحرارة في بعض المدن لحوالي 45 درجة و هو ما جعل عددا من الأسر تفكر في اللجوء للمدن الساحلية.

و في الدار البيضاء وصلت درجة الحرارة اليوم لحوالي 37 درجة مئوية مع ارتفاع كبير في الرطوبة، لدرجة أن أغلب سكان أحياء العاصمة الاقتصادية باتوا يفكرون في الهرب نحو شواطئ البيضاء و الضواحي.

و امتلأت شواطئ المدينة المليونية و في مقدمتها شاطئ عين الدياب، الوجهة الأكثر استقطابا للمصطافين، فضلا على شواطئ النحلة و الشهدية و طماريس و كذا سيدي رحال.

و توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة لها استمرار ارتفاع درجات الحرارة طيلة الأيام المقبلة و قد تصل في بعض مناطق المملكة لحوالي 49 درجة مئوية.

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