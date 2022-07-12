الناظور.. حوالي 11 ألف مسافر عبروا الميناء ليلة عيد الأضحى

2022-07-12 / 13:56
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هبة بريس - وجدة

سجل ميناء الناظور، خلال أيام العيد، توافدا متزايدا لمغاربة العالم بالخارج، لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم بالمغرب.

وهذا، استقبلت المحطة البحرية لبني أنصار، في حدود ليلة عيد الأضحى، ما يناهز 11 ألف مسافرا وتوافد حوالي 2000 سيارة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى تسجيل 120 رحلة، على متنها ما مجموعه 76 ألف مسافر، وأزيد من 20 ألف سيارة منذ انطلاق عملية ،”مرحبا” قادمون من موانئ سيت، برشلونة، ألميريا، وموتريل إلى حدود الاثنين 11 يوليوز الجاري.

وفي هذا الإطار كشف مصطفى بنعلي المدير الجهوي لموانئ المتوسط ومدير ميناء بني أنصار بالناظور، أن مختلف المصالح الميناء بالتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عملت على تسخير كل الجهود والإمكانيات، وزيادة أماكن الراحة، فضلا عن تقوية أسطول الحافلات التي تربط مكان رسو البواخر تجاه مكان ختم الجوزات.

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تعليق واحد

  1. من الطبيعي ان ترتفع نسبة الوافدين من أفراد الجالية خصوصا بعد طول غياب الأغلبية بسبب الجائحة وكذلك تزامن عطلتهم مع عيد الأضحى المبارك

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