تهدد سلامة الراجلين والأطفال.. كراء دراجات نارية للعب في الرصيف يغضب مواطنين
هبة بريس - الرباط
تداول عدد من نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لكراء دراجات نارية الى جانب سيارات وألعاب الأطفال بالساحات وعلى جنبات شواطئ البحر.
وتناقل النشطاء صورا لدراجات نارية مخصصة للأشخاص الكبار يتم كرائها للتنقل بها فوق الرصيف، ما يشكل خطرا على سلامة الراجلين وخاصة الأطفال.
وعبر المواطنون عن غضبهم بسبب هذه الظاهرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل حماية لسلامة المواطنين خاصة في هذه الفترة نن السنة التي تعرف حركية مهمة بأماكن الترفيه وبالشواطئ.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
4 تعليقات
جنبات الشواطئ والأرصفة ليست المكان المخصص لقيادة هذه الدراجات التي تهدد سلامة المواطنين.
يجب تدخل عاجل للحد من هذه الظاهرة التي تقلق راحة المواطنين وتخصيص أماكن محددة لركوب مثل هذه الدراجات.
كلما ظهرت وسيلة ترفيه جديدة يسيء البعض إستعمالها فمزيدا من الوعي والرقي إلى متى هذا الإستهتار والجهل بروح المسؤولية
سلوكات مشينة تبين مدى خلل تربية مرتكبيها وجهلهم بضوابط التعايش مع الغير