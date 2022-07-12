محكمة دونيتسك تبت في استئناف حكم ابراهيم سعدون نهاية يوليوز
هبة بريس - وكالات
أعلن وزير العدل في جمهورية دونيتسك، يوري سيروفاتكو، أن المحكمة قد تبت في استئناف الأجانب بنهاية يوليو الجاري.
جاء ذلك في تصريح له على قناة “روسيا 24″، حيث قال إن المحكمة إذا نظرت في الحكم دون تغيير، فإن الحكم سيدخل حيز التنفيذ وسينفذ، مشيرا إلى أن الاستئناف معلّق الآن ضد 3 أجانب.
وكانت المحكمة قد أدانت، 9 يونيو الماضي، 3 من الأجانب، تم أسرهم في ماريوبول، هم اثنان بريطانيان شون بينر وأيدن آسلين، ومغربي هو سعدون إبراهيم، حيث اعترف الثلاثة بذنبهم في المشاركة في العدوان المسلح في دونيتسك.
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تعليق واحد
* لكي نكون منصفين أو أقرب إلى العدل ، علينا أن نضع نفسنا في الميزان : كيف نعامل
أحداً منا خان الوطن ؟ كيف نعامل المرتزق ، الذي يقتل أحداً منا في عقر داره و يخرب
بيته ؟ عندما نجيب عن هذه الأسئلة دون الكيل بمكيالين ، حينذاك كل منا يصدر حكمه
بكل إقتناع .