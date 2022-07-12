وفاة فاطمة جوطان أحد رواد السينما الأمازيغية

2022-07-12 / 12:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

توفيت يوم أمس الاثنين الممثلة الامازيغية فاطمة جوطان، بعد معاناة مع المرض.

ونعى عدد من الفنانين الامازيغ عبر تدوينات في الفايسبوك الفنانة داعين لها بالرحمة والغفران.

وتعتبر الفقيدة من اشهر الممثلات التي شاركت بالعديد من الأفلام والمسلسلات الامازيغية ولها شهرة واسعة قيد حياتها لدى الجمهور الامازيغي بكافة ارجاء العالم.

وكان اخر ظهور لها على شاشة التلفزة خلال شهر رمضان الماضي في المسلسل المشهور” بابا علي.

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‫2 تعليقات

  2. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وارزق أهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..

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