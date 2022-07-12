لأول مرة منذ 20 سنة.. اليورو يساوي الدولار

2022-07-12 / 12:06
1
هبة بريس - وكالات

عادل سعر صرف اليورو في الأسواق الدولية سعر صرف الدولار لأول مرة منذ ديسمبر 2002، بحسب بيانات التداول.

وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية مقابل دولار الولايات المتحدة إلى 1.0006 دولار من مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.0039 دولار، وقبل دقائق تساوى الدولار واليورو.

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل سعر الصرف في بورصة موسكو لحوالي 59.3 روبل ، وكان الدولار خلال تعاملات اليوم أعلى عدة مرات من اليورو، للمرة الأولى منذ 20 عاما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرة أخرى.. أسعار النفط تتراجع عالميا

مرة أخرى.. أسعار النفط تتراجع عالميا

2022-07-12 / 11:22
Photo of إسبانيا تشتري الغاز الروسي أكثر من الغاز الجزائري

إسبانيا تشتري الغاز الروسي أكثر من الغاز الجزائري

2022-07-11 / 18:17
Photo of تقرير: إحداث 39.734 مقاولة بالمغرب عند متم ماي الماضي

تقرير: إحداث 39.734 مقاولة بالمغرب عند متم ماي الماضي

2022-07-09 / 10:28
Photo of قيمة الدولار تقترب من مساواة اليورو لأول مرة منذ عقدين

قيمة الدولار تقترب من مساواة اليورو لأول مرة منذ…

2022-07-08 / 21:11
Photo of المغرب يفاوض الصين للحصول على طائرات بدون طيار

المغرب يفاوض الصين للحصول على طائرات بدون طيار

2022-07-08 / 20:45
Photo of المغرب يطلق مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية

المغرب يطلق مسطرة منح التأشيرة الإلكترونية

2022-07-08 / 18:30
Photo of الصديقي ونظير الأوغندي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري

الصديقي ونظير الأوغندي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الصيد…

2022-07-08 / 10:57
Photo of عقد لتوريد الغاز الجزائري إلى فرنسا

عقد لتوريد الغاز الجزائري إلى فرنسا

2022-07-07 / 19:10
Photo of الحكومة عن “برنامج فرصة”: عرف طلبا كبيرا وتمت معالجة 160 ألف ملف

الحكومة عن “برنامج فرصة”: عرف طلبا كبيرا وتمت معالجة…

2022-07-07 / 14:39
Photo of الموانئ : الرواج المينائي بلغ 91 مليون طن خلال 2021

الموانئ : الرواج المينائي بلغ 91 مليون طن خلال…

2022-07-06 / 21:45

تعليق واحد

  1. المستفيدان الأساسيان هما أمريكا وجمهورية الصين التي تحتفظ بأكبر إحتياطي للدولار في العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق