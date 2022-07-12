لأول مرة منذ 20 سنة.. اليورو يساوي الدولار

هبة بريس - وكالات

عادل سعر صرف اليورو في الأسواق الدولية سعر صرف الدولار لأول مرة منذ ديسمبر 2002، بحسب بيانات التداول.

وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية مقابل دولار الولايات المتحدة إلى 1.0006 دولار من مستوى الإغلاق السابق البالغ 1.0039 دولار، وقبل دقائق تساوى الدولار واليورو.

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل سعر الصرف في بورصة موسكو لحوالي 59.3 روبل ، وكان الدولار خلال تعاملات اليوم أعلى عدة مرات من اليورو، للمرة الأولى منذ 20 عاما.

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