زمن الغرائب…مدارس خصوصية تمتحن تلامذتها خارج الآجال القانونية

محمد منفلوطي_هبة بريس

” أعطيني حريتي أطلق يداي”، عبارة وكأنها تختزل هموم ومعاناة شريحة واسعة من تلاميذ وتلميذات بعض المدارس الخصوصية ممن وجدوا أنفسهم أمام فروض للمراقبة المستمرة وامتحانات مباشرة بعد عطلة العيد، و خارج الآجال القانونية التي حددتها مذكرة وزارة شكيب بنموسى على أساس أن آخر فروض المراقبة المستمرة بجميع مستويات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي ستجرى في الفترة ما بين 27 يونيو و02 يوليوز.

استنكار وقلق ويأس، ذلك ما عبر عنه كثيرون من زبناء بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، الذين استغربوا مواصلة هذه الأخيرة امتحان تلامذتها بعد عطلة عيد الأضحى وفي أوج موجة الحر التي تضرب البلاد، لاسيما وأن مثل هذه القرارات الارتجالية لها انعكاسات قوية وسلبية على الوضعيات النفسية والاجتماعية لشريحة واسعة من التلاميذ والتلميذات الذين وجدوا أنفسهم أمام امتحانات وفروض بنكهة الملل والضجع من مقاعد الدراسة.

وتساءل العديد من المواطنين ونشطاء فايسبوكيون عن الأسباب الرئيسية وراء عدم الالتزام هؤلاء بمضمون مذكرة وزارية رسمية كباقي المؤسسات التعليمية الأخرى، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل، فيما عزا آخرون قرار التمديد هذا، إلى نية بعض المؤسسات الخصوصية ارغام الاباء على دفع واجبات التمدرس لشهر يوليوز تحت طائلة تقديم الخدمة، في الوقت الذي قامت فيه مؤسسات خصوصية مشكورة بإعفاء الأسر انسجاما مع مبدأ التضامن واستحضارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية مع غلاء الأسعار.

الموضوع ذاته، تفاعل معه ناشط سياسي وفايسبوكي عزيز بيدن بالقول : ” جالست قبل يومين صديقا لي يدرس أبناءه بإحدى المدارس الخصوصية حيث أبدى عن تذمره وأسفه لهذه العملية حيث كان ينوي قضاء عيد الأضحى مع والديه بمدينة تزنيت لكن الامتحانات منعته من السفر، وبما أن جميع الامتحانات بالمدارس العمومية قد تم إجراؤها في جميع المستويات قبل عطلة عيد الأضحى الأمر الذي يضعنا أمام تساؤل مشروع:هل المدارس الخصوصية بالمغرب تحت وصاية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟إذا كان الجواب بنعم فكان من المفروض أن تتماشى جميع الامتحانات بها مع امتحانات الوزارة المعنية،أما إذا كان الجواب بلا فلها الحق أن تختار مواعيد تناسبها لجميع الإمتحانات”. يقول المتحدث.

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