ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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مرة أخرى.. أسعار النفط تتراجع عالميا

2022-07-12 / 11:22
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هبة بريس - وكالات

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.

وهكذا فقد انخفض سعر خام برنت القياسي في عقود شتنبر بـ1.81 دولار، أي 1.7 في المائة، إلى 105.29 دولار للبرميل.

و تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود غشت بـ 1.95 سنتا، أي 1.9 في المائة، إلى 102.14 دولار للبرميل.

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‫6 تعليقات

  1. الا في المغرب لان الشعب نائم والطبقة الحاكمة اما مستفيدة او لا يؤثر عليها سعر المحروقات لان الفقير هو لي تيخلص عليهم.

  3. نتمنى أن تتراجع الأسعار في القريب العاجل في المغرب أيضا كي تأثر بشكل إيجابي على الإقتصاد عامة وعلى جيوب المواطنين خاصة.

  4. أخبار سارة تجلب معها بصيص من الأمل أن يتم خفض أسعار المحروقات في بلدنا أيضا

  6. المغرب خاىج كل هذا لان المسيرين غاءبون
    ولا يقاس على العالم في حالة المغرب

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